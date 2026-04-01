Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) protagonizaron el martes 31 de marzo un intercambio marcado por fuertes ataques personales y acusaciones directas.

El bloque, inicialmente diseñado para debatir sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, se transformó en un escenario de alta tensión, donde los candidatos se cuestionaron mutuamente sobre sus trayectorias, vínculos políticos y situaciones judiciales.

La lideresa de Fuerza Popular se dirigió al candidato de Junto por el Perú y afirmó lo siguiente: “ Usted sí es un peligro para nuestro país ”.

Luego, Fujimori respondió a las primeras intervenciones de Guevara, calificándolo de falto de ideas y sugiriendo que su participación se centraba únicamente en la provocación.

Keiko Fujimori no dudó en enfatizar que el debate no era un espacio para expresar resentimientos personales, mientras que Mesías Guevara contraatacó cuestionando la trayectoria laboral de la lideresa de Fuerza Popular.

“Este es un espacio para debatir ideas, no sus frustraciones, porque si sigue así se va a convertir en un troll,” señaló Keiko Fujimori.

“La señora Keiko también es un ‘Nini’ porque ni trabaja ni estudia,” replicó Guevara en un momento de su exposición.