El debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), continúa este martes 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima con el bloque temático enfocado en empleo, desarrollo y emprendimiento.

En este segmento nterviene la terna 4, conformada por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado), quienes exponen sus propuestas clave para impulsar la economía y promover la generación de empleo en el país.

Propuestas de los candidatos

Mesías Guevara (Partido Morado):

“Saludos a todos los que sí trabajan y no mienten. Vamos a derogar la ley de pro saqueo. Pueblo peruano, es bueno que sepan que así como existen las leyes pro crimen también existen las leyes pro saqueo que el pacto mafioso del Congreso ha dado. Y ahí nosotros vamos a recuperar 26 000 millones de soles, aquellas exoneraciones tributarias que de manera ilícita y irregular han dado. Y con eso nosotros vamos a impulsar a la PYME. Y por otro lado, nosotros vamos a generar un millón de empleos.

A través de la aplicación de la ley 31578 para la Mypes. Acá se dice que no hay cómo generar plata. Ahí está la plata, el pacto mafioso, señor López Aliaga, la cual se integra y está ahí 26 000 000 soles que vamos a recuperar para el país“.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú):

“No somos un país pobre. Somos un país saqueado. Los monopolios que surgieron con la Constitución de 93 bajo una dictadura se han apropiado hoy de las riquezas de nuestra patria. Crisis y desborde popular del Estado peruano, decía José Matos Mar, cuando veía precisamente a las comunidades de la sierra venir a las ciudades. Las personas de los cerros de la gran Lima dicen hoy día que necesitan una oportunidad.

Por eso reconoceremos el derecho a rascar la tierra del pueblo minero. Rescataremos el derecho de los comerciantes llamados ambulantes que son expulsados por la mal llamada economía formal. 10 millones de microempresarios emprendedores del pueblo tienen que ser reconocidos por una economía nacional, democrática que trabaje por el desarrollo de los pueblos profundos“.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular):

“Sr. Mesías Guevara, este es un espacio para debatir ideas, no sus frustraciones, por porque si sigue así se va a convertir en un troll. Y con usted, congresista Sánchez, con usted sí me voy a ocupar en breve, porque usted sí es un peligro para nuestro país.

Pero volviendo a las propuestas y a las ideas, el Perú es un país de emprendedores y el Estado lo que hace es perseguirlos, ponerles multas, cerrarles sus locales en vez de ser sus aliados, te piden hasta 20 permisos para poder abrir tu pequeño negocio. Por eso desde Fuerza Popular vamos a crear una oficina de simplificación de trámites que estará adscrita a la presidencia y yo misma me haré cargo“.

Réplicas entre los candidatos

El bloque, inicialmente diseñado para debatir sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, se transformó en un escenario de alta tensión, donde los candidatos se cuestionaron mutuamente sobre sus trayectorias, vínculos políticos y situaciones judiciales.

La tensión aumentó rápidamente cuando Keiko Fujimori respondió a las primeras intervenciones de Mesías Guevara, calificándolo de falto de ideas y sugiriendo que su participación se centraba únicamente en la provocación.

Fujimori no dudó en enfatizar que el debate no era un espacio para expresar resentimientos personales, mientras que Mesías Guevara contraatacó cuestionando la trayectoria laboral de la lideresa de Fuerza Popular.

“Este es un espacio para debatir ideas, no sus frustraciones, porque si sigue así se va a convertir en un troll,” señaló Keiko Fujimori.

“La señora Keiko también es un ‘Nini’ porque ni trabaja ni estudia,” replicó Guevara en un momento de su exposición.

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Eje de este debate: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

En este bloque, los candidatos presentan sus propuestas orientadas a la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico y el fortalecimiento del emprendimiento en el país. La discusión se centra en medidas para dinamizar la economía, promover la inversión y mejorar las condiciones laborales, especialmente en sectores golpeados por la informalidad.

El empleo y el desarrollo económico son ejes clave para reducir la pobreza y cerrar brechas sociales en el Perú. Por ello, el fomento del emprendimiento y la formalización de negocios se plantean como herramientas fundamentales para reactivar la economía, incrementar la productividad y generar oportunidades sostenibles para la población.

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos son organizados en ternas que debaten entre sí de acuerdo con los bloques temáticos establecidos por el JNE.

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga Grupo 2 Roberto Sánchez, Roberto Chiabra, Francisco Diez-Canseco Grupo 3 Paul Jaimes, Herbert Caller, Mario Vizcarra Grupo 4 Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco, Mesías Guevara

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Francisco Diez-Canseco, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes Grupo 2 Charlie Carrasco, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra Grupo 3 Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Rafael López Aliaga Grupo 4 Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori

Próximo debate será el 1 de abril

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Rafael Belaunde — Libertad Popular

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

Wolfgang Groso — Integridad Democrática

Rosario Fernández — Un Camino Diferente

Jorge Nieto — Partido del Buen Gobierno

Armando Massé — Partido Democrático Federal

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Antonio Ortiz — Salvemos al Perú

José Williams — Avanza País

La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.