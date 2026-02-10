El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que abrió una investigación para identificar a los responsables de la difusión de fotografías sobre requisas realizadas el último fin de semana en las celdas de los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, en el penal de Barbadillo. Así lo señaló el gerente general de la institución, Luis Alberto Vega.

“Se ha solicitado al director del establecimiento penitenciario que informe lo ocurrido al jefe de seguridad para que así se pueda determinar la responsabilidad del caso y conocer cómo se filtran esas fotografías”, declaró a RPP.

Vega admitió que “no necesariamente” debe existir un registro filmográfico de las requisas en las celdas; sin embargo, consideró que lo más prudente es esperar los informes correspondientes del INPE.

“Está en investigación. Se ha requerido, a través de la presidencia del INPE, la documentación del caso al director y al consejo técnico penitenciario así como a la jefatura de seguridad nacional del INPE y se ha enviado al organismo contralor tiene la entidad, que es la Dirección de Asuntos Internos, para que inicie el procedimiento del caso”, agregó.

El gerente del INPE evitó pronunciarse sobre la versión difundida en las últimas horas que sugiere que la filtración de las fotografías habría sido una “cortina de humo” para desviar la atención de las denuncias que enfrenta el presidente José Jerí.

“En mi condición de técnico administrativo no me permite ni opinar ni mucho menos prestar atención a ese tipo de opiniones”, sostuvo.