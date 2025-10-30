El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, informó que Vladimiro Montesinos Torres no saldrá en libertad a mediados de 2026, como se había previsto inicialmente, sino en el año 2032, tras registrarse una nueva sentencia judicial en su expediente.

“No, no saldrá libre el 2026. Hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada, y la reclusión de Vladimiro Montesinos está para seis años más”, precisó el titular del INPE en Radio Nacional.

Paredes indicó que en los próximos días brindará más detalles sobre esta condena, que se suma a las penas ya impuestas al exasesor presidencial del régimen de Alberto Fujimori.

Penas acumuladas y situación actual

Montesinos, de 80 años de edad, cumple actualmente dos condenas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

Con la nueva sentencia, el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) permanecerá en prisión hasta los 87 años, según el cálculo del INPE. El exasesor se encuentra recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado dentro de la Base Naval del Callao.

En mayo de este año, su abogado, César Pacheco, anunció que solicitaría la aplicación de la Ley N.° 32181, que permite a reos mayores de 80 años cumplir su condena en arresto domiciliario por razones humanitarias, conforme al Nuevo Código Procesal Penal.

Otros internos y convenio con la Marina de Guerra

Además de Montesinos, en el CEREC permanecen recluidos Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); así como los exlíderes de Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durand (“Feliciano”) y Florindo Eleuterio Flores Hala (“Artemio”).

El titular del INPE también informó que el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú, que permite mantener bajo custodia a reclusos de alta peligrosidad en la Base Naval, fue prorrogado hasta enero de 2026.

“El convenio venció en junio, pero ya se prorrogó hasta enero. Hemos hecho la solicitud formal para una nueva ampliación, de modo que los cuatro reos que están ahí sigan permaneciendo en ese centro de reclusión”, señaló Paredes.

El funcionario resaltó que la Base Naval del Callao seguirá operando como un centro penitenciario de máxima seguridad, bajo el control de la Marina de Guerra.

“Es una base militar bajo mando naval. Definitivamente, es un lugar seguro”, agregó.

Datos clave

Vladimiro Montesinos Torres , exasesor de Alberto Fujimori.

, exasesor de Alberto Fujimori. Institución: Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Nueva fecha de liberación: año 2032 .

año . Causas: caso Barrios Altos y desaparición forzada.

caso Barrios Altos y desaparición forzada. Edad actual: 80 años; cumpliría condena hasta los 87.

80 años; cumpliría condena hasta los 87. Centro de reclusión: CEREC – Base Naval del Callao.

CEREC – Base Naval del Callao. Convenio INPE–Marina: prorrogado hasta enero de 2026.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Vladimiro Montesinos no saldrá libre en 2026?

Porque el INPE registró una nueva sentencia que amplía su condena por seis años más.

Dónde cumple su condena?

En el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao.

Cuántos años de prisión acumula Montesinos?

Más de 45 años por delitos de corrupción, homicidio y desaparición forzada.

Puede acceder a prisión domiciliaria?

Su defensa busca aplicar la Ley 32181, que permite beneficios a reos mayores de 80 años.

Quién más está preso en la Base Naval?

Víctor Polay, Óscar Ramírez (“Feliciano”) y Florindo Flores (“Artemio”).

