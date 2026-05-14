La candidata a diputada de Juntos por el Perú (JP), Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, postuló con el número 16 en las Elecciones Generales de 2026 y obtuvo 486 votos en Lima Metropolitana, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Alias “Jhuly” buscaba ser diputada por Juntos por el Perú con el número 16.

Pese haber sido identificada por la Fiscalía como una de las piezas clave de “Los Pulpos de La Victoria’, organización criminal investigada por cobro de cupos en el emporio de Gamarra, desde febrero de 2025.

Según la resolución difundida por El Comercio, Carbonel, bajo el alias de “Jhuly”, recibía el dinero recaudado por terceros para entregarlo a los “niveles superiores” de dicha red, mientras seguía su carrera política.

Carbonel gastó un total de 2,247.60 soles en su campaña, financiado con recursos propios, dinero que destinó a la impresión de volantes y confección de banners.

Además, registró un ingreso anual de 36,000 soles en 2024.