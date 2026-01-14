El juez Juan Carlos Checkley aceptó el pedido fiscal para formalizar una pesquisa a la expremier Betssy Chávez. La también excongresista, sentenciada en primera instancia por conspiración para la rebelión, será investigada por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible.

Según el Ministerio Público, Chávez favoreció a parientes de su pareja, Abel Sotelo, con contrataciones en el Estado. Marco Sotelo (hermano) fue contratado en el despacho de la entonces parlamentaria entre octubre de 2021 y marzo de 2022, y percibió un total de 42,464 soles. Similar fue el caso de Flor Sotelo (hermana).

Mientras tanto, Antonio Sotelo (padre de Abel Sotelo) fue designado intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Esto ocurrió cuando Chávez se desempeñaba como ministra de Trabajo.