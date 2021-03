Durante una simulada conferencia de prensa en el autovacunatorio de San Martín de Porres, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que su sector dejará de utilizar la ivermectina como tratamiento preventivo contra la COVID-19.

Esto a raíz de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recoge que la efectividad de este medicamento contra el nuevo coronavirus no es significativa.

“Respecto a la ivermectina de la propia Organización Mundial de la Salud es que hay trabajos que demuestran que no tiene el efecto positivo que se suponía podía tener . Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos pertinentes”, manifestó.

“No (no se seguirá usando), lo que dice la OMS es que no tiene efectividad, por lo tanto, no vamos a continuar usándolo”, agregó y confirmó el titular de Salud ante los medios de comunicación.

En el lugar también se encontraba la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Ugarte aprovechó para informar sobre la llegada de lotes de vacunas del laboratorio Pfizer durante las próximas semanas.

“Están llegando 50 000 dosis semanales en este periodo hasta la próxima semana y después llegan 200 000. No es que les falte les falte (vacunas) a EsSalud, sino que es la cuota que le tocaba en la semana. Han avanzado rápidamente y eso indica que tenemos capacidad de vacunar mucho más de lo que estamos vacunando en la medida en que lleguen las vacunas”, señaló.

La ivermectina era entregada en el kit de tratamiento ambulatorio por parte del Estado para prevenir los síntomas del COVID-19. Hace algunos días, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó su uso.

