En las dos últimas semanas, el sector de izquierda buscó sellar una alianza política con las bancadas de Podemos y Somos Perú para ganar la elección de la Mesa Directiva, pero recién lo consiguió, luego de intensos diálogos, el pasado 5 de julio.

Fue Flavio Cruz, el vocero de Perú Libre, quien confirmó a Correo que era necesario tenerlas como aliadas porque sin ellas no vencerían a una lista de candidatos de derecha que surgiera del denominado Bloque Democrático.

“Hemos hecho los números y superamos los 70 votos”, dijo a este diario.

Durante esas semanas hubo quienes ya buscaban establecer los nombres para la fórmula, pero el pacto terminó sellado bajo dos condiciones: Que se definan a los potenciales candidatos después de la protesta del 19 de julio y que la aparente coalición camine sin ningún liderazgo.

Pero cuando fue consultado sobre si creía que esta unión podría afectar la candidatura de Waldemar Cerrón a la presidencia del Parlamento, el legislador respondió que el deseo de la bancada “es que Cerrón sea presidente del Congreso, es un deseo de nosotros”, contestó.

Cruz, en esa línea, aseguró que esa decisión es orgánica y posiblemente innegociable. No lo dijo, pero al parecer a su bancada le preocupa que Cerrón no esté a la cabeza y que finalmente termine en alguna vicepresidencia o no esté. “Los demás ya saben que es nuestro candidato. Ese tema ya lo conversaremos esta semana”, adelantó el legislador.

Por lo pronto, la aparente alianza haría virtual ganador a una eventual fórmula de izquierda pues con Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, parte de Acción Popular, la mitad de los No Agrupados, Podemos y Somos Perú llegarían a los 71votos frente a los 58 de toda la derecha congresal (ver infografía).

En ese cálculo se toma en cuenta los 10 votos que -según Cruz- Acción Popular le habría entregado, también el respaldo de los No Agrupados y la participación de Luis Cordero Jon Tay.

ADHESIONES.

José Balcázar, de Perú Bicentenario, ha referido que su agrupación apoyará a la lista de izquierda siempre y cuando la persona que esté a la cabeza sea idónea.

“Uno de mi bancada se reunió con los de centro (...). Nuestro apoyo será para el candidato que tenga total autonomía”, manifestó a Correo.

Con similares ánimos, Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, refirió que el lunes se reunirán para ver el tema de la aparente alianza.

Fuentes del sector de izquierda han dicho que esperan incluso la formalización de la nueva bancada “Unidad y Diálogo” para convencerlos de que se sume a este bloque.

“Es posible que tengamos el apoyo de ellos porque muchos comulgan con nosotros”, indicaron.

Como sabemos, allí estarían Esdras Medina, Juan Burgos, Luis Cordero, María Cordero y Katy Ugarte. No obstante, están en proceso de ser reconocidos como agrupación, dado a que al haber sido expulsada María Cordero de las filas de Fuerza Popular, estaría impedida de pertenecer a una bancada.

Lo cierto es que la izquierda ha optado por ir sin compañía de ningún grupo político de derecha porque va en contra de sus propios intereses.

OTRO BLOQUE

Desde la derecha parlamentaria hay pocos ánimos y falta de coordinación para la Mesa Directiva.

Ayer, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que recién el martes 18 de julio se reunirán las distintas agrupaciones que conforman el llamado Bloque Democrático. Allí están Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso.

“En lo que corresponde a la derecha, el Bloque Democrático recién nos reuniremos el próximo martes para tomar acuerdos sobre la última reunión que hemos tenido”, manifestó.

Montoya consideró que su sector no debería entrar en negociaciones con la izquierda para que surja una lista para la Mesa Directiva. Sostuvo que su fórmula debe estar compuesta únicamente por congresistas de derecha porque son la oposición del Parlamento.

“La Mesa deber ser de derecha como corresponde, somos la oposición al partido que se eligió a las elecciones democráticas. Eso no significa ser enemigos”, opinó.

En su agrupación se espera que Gladys Echaíz sea planteada como eventual candidata para estos comicios. Como sabemos, en una entrevista con este Diario, la legisladora no descartó la idea de que vaya a ser postulante para la Mesa Directiva.

“No me niego a postular si es por el país”, refirió.

En Fuerza Popular, las reuniones se han enfriado. Si bien se vocea a Patricia Juárez como potencial candidata, de acuerdo con fuentes de esa bancada, será el propio Comité Político el que defina al postulante.

En APP se ha concertado una cita para este martes para definidir la candidatura o un eventual apoyo al Bloque Democrático.

Allí los posibles postulantes están entre Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y Elva Julón.

Por su parte, Avanza País cree lo mismo que Renovación Popular: Que la fórmula de derecha no sea liderada por un participante de izquierda.