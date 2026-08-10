El gobierno de Keiko Fujimori puso fin este domingo a la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). El funcionario tenía poco más de dos meses en el cargo.

A través de la resolución suprema N.° 036-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo dejó sin efecto el nombramiento de Moreno bajo la causal de “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”.

Cambio

Moreno fue designado el pasado 10 de junio durante el gobierno de José Balcázar. Tras la llegada de la nueva administración fujimorista, señaló que no pensaba dejar el cargo y que correspondía a la presidenta de la República pedir su salida, según un video difundido por el diario Expreso el 31 de julio pasado.

“Cuando lo asumí, yo lo asumí por 45 días. Pero por ley voy a cumplir”, afirmó en ese momento.

La resolución que oficializa su remoción fue firmada por la mandataria y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

En su reemplazo se designó temporalmente a Hilda Sandoval Cornejo, quien ya se desempeñaba como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud y ocupa el cargo de viceministra de Trabajo.

Su mandato será hasta que se designe al nuevo titular de la institución.

Tras conocerse la salida de Moreno, el ministro Sheput afirmó que la decisión marca el inicio del “proceso de mejora de EsSalud”.

“La pesadilla terminará y EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes”, escribió en la red social X.

El titular de Trabajo también reiteró que uno de los objetivos del Gobierno es que los asegurados de EsSalud puedan acceder a los beneficios y servicios a los que tienen derecho.

Cabe mencionar que, contando a Moreno, en los últimos cinco años EsSalud tuvo una decena de presidentes ejecutivos.