El congresista Jaime Quito se refirió a la investigación fiscal contra la parlamentaria Francis Paredes, señalada por la Fiscalía como presunta integrante de una organización criminal vinculada al copamiento de cargos en entidades públicas de Ucayali.

En diálogo con la prensa, Quito consideró que el caso es “lamentable” y señaló que todas las investigaciones deben desarrollarse con rapidez para esclarecer los hechos y evitar mayores especulaciones.

“Un congresista, un funcionario elegido por el pueblo, no puede estar en esta situación”, manifestó el legislador.

El parlamentario añadió que, de ser necesario, se debería disponer el levantamiento del fuero parlamentario para facilitar el avance de las investigaciones. Asimismo, sostuvo que los procesos que involucran a congresistas deben tener prioridad, esto debido al impacto que generan en la imagen del Congreso.

“Es importante que se actúe rápidamente y se conozca qué es lo que ha ocurrido”, añadió.

Fiscalía y PNP intervienen domicilio de hermana de la congresista Francis Paredes

En el marco de un megaoperativo ejecutado de manera simultánea, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional intervinieron la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Jasmina Francis Paredes Castro, de Podemos Perú. El inmueble allanado corresponde a una quinta de fachada verde y portón metálico gris, situada en la cuadra 13 del jirón Junín, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.

En el exterior del inmueble se desplegó un amplio resguardo policial a cargo de efectivos del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción realizaron las diligencias correspondientes en compañía de la familiar de la legisladora.

En Lima, el operativo también comprendió el allanamiento de otros dos inmuebles relacionados con el caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.

La intervención conjunta de la Policía y el Ministerio Público, que contó con la participación de unidades de la DIRCOCOR y la DIGIMIN, forma parte de un operativo de mayor alcance denominado “Operadores del Oriente”.

El allanamiento fue dispuesto por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles, tres de ellos en Lima y siete en la región Ucayali.

Las autoridades vienen investigando a esta presunta organización por la posible comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría sido encabezada por la propia Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de la “Profesora”.

La investigación indica que, en coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría incorporado a personas de su entorno de confianza para ubicarlas en puestos estratégicos dentro de diversas entidades públicas de la región Ucayali.

Las principales instituciones presuntamente infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían asignado cargos a cambio de presuntos beneficios económicos indebidos.

Además de la presunta venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que la organización criminal habría operado para obtener ganancias a partir de las necesidades del sector salud. Se le atribuye a la red el direccionamiento de contrataciones relacionadas con el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para el traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.