En una reciente declaración de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida Patricia Benavides y actual colaborador eficaz, señaló al fiscal José Domingo Pérez y al periodista Gustavo Gorriti. Villanueva afirma que “entrevistó” José Domingo Pérez para que integre el Equipo Especial Lava Jato, mientras que al segundo lo señaló como la “persona que dirigía la investigación del caso Cócteles”.

Según un informe de Willax TV, el pasado 30 de enero, Villanueva declaró ante la Fiscalía que él mismo “entrevistó” a José Domingo Pérez para que integre el Equipo Especial Lava Jato, que lidera Rafael Vela Barba.

En el testimonio indicó que él propuso a Pablo Sánchez Velarde (2017), entonces fiscal de la Nación, para que Pérez se sume al equipo. Esto para que asuma el caso Cócteles, donde Keiko Fujimori es involucrada por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. La fiscalía pide que se le condene a 30 años y 10 meses de cárcel.

De acuerdo a la versión de Villanueva, Domingo Pérez aceptó la propuesta, pero bajo la condición de no perder un “bono” que tenía. “Vino José Domingo, lo entrevisté, conversé con él, le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, me dijo que sí, que Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado, hablé con Rafael y él lo propuso, pero José Domingo había puesto como condición para ir a lavado en no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces, tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono”, manifestó el exasesor de Benavides.

“Después, en 2017, José Domingo siempre venía a verme un poco para estar al tanto de las investigaciones y vino a verme un día antes del allanamiento a Fuerza Popular, porque yo le decía que lo había propuesto y habiendo pasado muchos meses no pasaba nada y al día siguiente hubo el allanamiento”, agregó.

Gustavo Gorriti “dirigía”

En paralelo, Villanueva sindicó al director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, como la persona que realmente dirige la investigación del caso Cócteles. Dijo que llevó a Domingo Pérez a la casa del periodista.

“Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez, de hecho Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al (ex)fiscal (Stefan) Lenz”, manifestó Jaime Villanueva.

