Fiscales, congresistas, periodistas, integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre otros personajes, han “rechazado” de manera categórica las declaraciones que dio Jaime Villanueva ante el Ministerio Público.

Sin embargo, los dichos del exasesor de Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, pueden pasar por una verificación.

De acuerdo con información revisada por Correo, al menos siete de las situaciones que narró Villanueva ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), tienen correlato con los hechos.

Jaime Villanueva, asesor de Benavides, fue detenido en noviembre pasado como parte de la denominada Operación Valkiria. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

PEDIDOS

Uno de las declaraciones que dio Jaime Villanueva involucran al periodista Gustavo Gorriti.

“Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal (Stefan) Lenz”, afirmó el exasesor de Benavides.

Si revisamos los hechos, la contratación del exfiscal suizo Stefan Lenz se concretó.

En agosto de 2018, Lenz explicó que su trabajo consistía en brindar una “orientación estratégica” a los fiscales para que obtengan información relevante, tanto de Suiza como de otros países en el caso Lava Jato.

Lenz fue el fiscal que incautó los dos servidores de Odebrecht, My Web Day y Drousys, como parte su investigación al Caso Petrobras.

Otra declaración que dio Villanueva vinculada al periodista Gorriti fue la siguiente: “Literal me dijo (Rafael Vela) ‘Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado de Alan García, porque a él le di toda la información para cercar a García’”.

Sobre este dicho, cabe recordar que IDL - Reporteros publicó en noviembre de 2018 un informe que revelaba que el expresidente Alan García cobró 100 mil dólares para dictar una conferencia en Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo con correos electrónicos, los fondos entregados en 2012 habrían tenido su origen de la ´Caja 2´ de Odebrecht, dinero con el que se pagaban sobornos y aportes de campañas a nivel internacional.

Un tercer aspecto de los dichos de Villanueva están relacionados a la conformación del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

El exasesor aseguró que se reunió con Pedro Chávarry cuando este fue electo fiscal de la Nación. La cita ocurrió en una cafetería en Miraflores junto a Patricia Benavides y Gustavo Gorriti.

“Gustavo se comprometió a apoyar a Chávarry, a cambio de que forme el Equipo Especial con la coordinación de Rafael Vela y con José Domingo como miembro”, esta es parte de su declaración.

Al respecto, existe la resolución Nº 2681-2018-MP-FN, de fecha 23 de julio de 2018 en la que se designa a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial, mientras que la resolución Nº 2701-2018-MP-FN del 26 de julio de ese año nombra a José Domingo Pérez como uno de los integrantes del grupo.

Un dato no menor es que el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry admitió que sostuvo una reunión con Gorriti en julio de 2018.

Un cuarto hecho vinculado al director de IDL - Reporteros es otra reunión que habría sostenido con Chávarry.

“Incluso cuando Chávarry ya fue fiscal de la Nación, hubo una reunión en el Ministerio Público con Gorriti. Incluso Gorriti salió en un programa defendiendo a Chávarry”, relató Villanueva.

Chávarry Vallejos estuvo al frente de la Fiscalía de la Nación entre julio de 2018 y enero de 2019.

Fue en octubre de 2018 que el periodista Gorriti dio una extensa entrevista en canal N, oportunidad en que aseguró que el entonces máximo representante del Ministerio Público no podría retirar a los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez de la Fiscalía.

“Chávarry ha salido a decir que va a llevar adelante a Lava Jato y ha puesto como un galardón que haya nombrado a Pérez y a Vela como coordinador, él lo hizo y eso es un mérito que no se le puede negar”, declaró el hombre de prensa.

El fiscal Rafael Vela Barba ha sido uno de los personajes con más imputaciones en las declaraciones de Villanueva. (Foto: Captura TV Perú)

CASOS

Jaime Villanueva relató ante la Fiscalía que en una oportunidad se reunió con Óscar Nieves, abogado de la presidenta Dina Boluarte.

Este le pidió que hable con el fiscal Rafael Vela para que Boluarte no sea incluida en la investigación “Los Dinámicos del Centro”, porque podría ser la próxima presidenta.

Precisamente, en noviembre de 2022 se presentó un pedido de prisión preventiva para el hoy prófugo Vladimir Cerrón.

Sin embargo, Boluarte no fue incluida en el requerimiento.

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social recién fue incluida en el caso en enero de 2023, es decir, cuando ya era jefa de Estado.

Otra revelación del exasesor Villanueva alcanza al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Sobre él, dijo que tomó la decisión de archivar el caso “Chinchero” que tenía Martín Vizcarra para que este pueda asumir la presidencia de la República sin inconvenientes.

“Antes de que se produzca la vacancia de Vizcarra, a través de un asesor de Pablo Sánchez de nombre Alejandro Silva, quien tenía un estrecho vínculo con el congresista César Villanueva, que era el que coordinó todo para que Vizcarra sea presidente; ahí se coordinó para que Pablo archive el caso Chinchero y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente”, relató Villanueva.

En marzo de 2018, dos semanas antes que Vizcarra asuma la presidencia tras la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, el Ministerio Público archivó la investigación que tenía por la adenda al contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco.

Incluso, Fernando Núñez, abogado de Vizcarra se pronunció al respecto.

“Esta decisión es definitiva porque no se ha expedido por un fiscal superior o provincial, sino por el máximo representante del Ministerio Público que es el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez)“, aseguró.

Villanueva aseguró que hubo una estrategia para que Pablo Sánchez archive la investigación contra Vizcarra por caso Chincheros y este asuma la presidencia sin problemas.

Finalmente, uno de las declaraciones más polémicas de Villanueva lo ubican junto al fiscal Rafael Vela en la casa de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático).

El exasesor dijo que el día de la cita Vela y Cerrón hablaron por teléfono en altavoz.

Este último pidió que no involucren a Pedro Castillo en la investigación por lavado de activos contra Perú Libre porque “estaban en segunda vuelta y tenían posibilidades de ganar”.

A cambio, la bancada del lápiz lo apoyaría con un proyecto de ley para que los fiscales superiores con 10 años de antigüedad puedan acceder a ser supremos.

Sobre estos dichos, la legisladora Luque confirmó que si existió una reunión en su casa, incluso, que ella gestionó el encuentro porque el exasesor de Benavides quería conocer a Cerrón Rojas.

Por su parte, lejos de negar el encuentro, el prófugo Cerrón reconoció el encuentro.

A través de X (antes Twitter), dijo que la oferta era que el fiscal Vela archive el caso “Los Dinámicos del Centro”, a cambio de que Verónika Mendoza sea premier y su partido Juntos por el Perú obtengan cinco ministerios.

Por ahora, las declaraciones de Villanueva ante la Fiscalía son dichos, pero pueden ser corroborados.

El prófugo Vladimir Cerrón reconoció, mediante sus redes sociales, que hubo una reunión en la casa de la congresista Ruth Luque.

DEFENSA

Tras días de guardar silencio, el periodista Gustavo Gorriti decidió responder a las imputaciones que le hizo el exasesor fiscal Jaime Villanueva, las cuales calificó de “mentiras completas”.

“Una de las cosas que él utiliza es que, de varias cosas que hay, no existen más testigos que los participantes, pero en otros casos sí hay circunstancias objetivas que lo pueden desmentir y lo desmienten”, afirmó.

En una entrevista a Radio Santa Rosa, Gorriti reconoció que conoció a Villanueva durante la gestión de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Sin embargo, se refirió a él como una fuente.

“Fue una fuente, uno de los numerosos personajes de la administración pública, sobre todo aquellos involucrados con los que buscamos tener relaciones y cualquier periodista que cultive fuentes en diversos lados, sabe que por lo normal uno debe buscar un trato cordial, respetuoso”, explicó.

Consultado por las presuntas presiones que habría ejercido a Pablo Sánchez, respondió: “Que yo controlaba a Pablo Sánchez, que controlé la investigación, que controlé la gestión de Pablo Sánchez. Eso es demostrablemente falso”.

El director de IDL-Reporteros cuestionó que no le hayan preguntado a Villanueva si fue amenazado.

“Nadie preguntó por la sustancia que podía tener eso. Nadie siquiera se esforzó en saber si yo conocía al fiscal de la Nación”, apuntó.

Además, confirmó que padece de cáncer de glangios, motivo por el que tiene una licencia de tres meses.

Finalmente, aseguró que en los próximos días publicará información que demuestra que los dichos del exasesor Villanueva no son reales.