El suspendido fiscal superior Rafael Vela Barba, negó conocer al prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lo acusó hace solo dos días de haberse reunido con él en el departamento de la congresista Ruth Luque. Además, desmintió las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva ante el Ministerio Público el pasado 24 de enero.

“ Es absolutamente falso. Yo no conozco a la congresista Ruth Luque. No conozco al señor Vladimir Cerrón. La única vez que he visto al señor Vladimir Cerrón es una audiencia virtual en la que yo era el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su detención preventiva. El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, por un mandato de prisión preventiva que ha sido promovido por el fiscal Richard Rojas, que es un fiscal de lavado de activos, donde yo era coordinador de ese subsistema” sostuvo en un diálogo con la prensa.

“ Las únicas relaciones que he tenido con el señor Cerrón son las de carácter estrictamente procesal ; pero, las que se relacionan con los allanamientos, con los congelamientos de cuentas de él y su madre, con todo lo que ha sido parte de la actividad procesal, el señor Cerrón se ha dedicado a insultarme en los últimos dos años a través de sus redes sociales”, acotó.

Como se sabe, el exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides narró, ante la fiscal suprema Delia Espinoza que, en una reunión con Cerrón, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y el exfuncionario Miguel Girao, se comunicó telefónicamente con Vela para solicitar su compromiso de excluir a Castillo de las investigaciones contra altos dirigentes de Perú Libre y otros.

“Llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Cerrón no habló, solo escuchó, y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación y luego terminó la reunión. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo”, se lee en la declaración fiscal.

Según el testimonio de Villanueva, Vela buscaba, a cambio, que Perú Libre presentara un proyecto de ley que le permitiera postular al cargo de fiscal supremo. Sin embargo, Vela consideró que dicha versión es “inverosímil”.

Vela también descartó haber conocido a la congresista Ruth Luque. En esa línea, la legisladora admitió haberse reunido en su casa en Pueblo Libre con Cerrón, Villanueva y Girao, pero aclaró que no presenció ninguna comunicación telefónica con Vela. Mientras tanto, Cerrón, desde la clandestinidad, afirmó que hubo una reunión y que le ofrecieron archivar el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

“El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos”, tuiteó el prófugo.