Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, reveló que el Estado peruano habría contratado de manera irregular a empresas mineras chinas para la construcción del Terminal Portuario de San Juan de Marcona, un puerto especializado en minerales situado a 150 metros al norte del muelle de Acarí, en el lado sur de la Bahía de San Juan de Marcona.

Una de ellas sería la minera Jinzhao Minin Perú, la empresa mencionada en la versión de “El Filósofo”, que sería la empresa que obtenga el proyecto.

Según el dominical “Contracoriente”, todos los implicados en el caso tendrían vínculos con la presunta red criminal “Los intocables de la corrupción”, la cual estaría liderada por el expresidente Martín Vizcarra.

De acuerdo con el programa de Willax, Villanueva habló sobre un presunto cambio de favores por la votación de Patricia Benavides, afirmando que al exministro de Justicia, Félix Chero, se le solicitó favorecer a la empresa china Jinzhao Mining Perú para convertirse en la nueva operadora de Marcona por otros 30 años.

“Entonces, esto se lo pide en la circunstancia en que Chero le había hablado a favor de Patricia (Benavides), e incluso, le dice que le iba a decir al gerente general de la empresa (china) para que vaya al despacho del ministerio y le explique el tema… Salimos de la reunión y, luego, Pepe Ávila me envía el número del gerente de la empresa (minera china), que era José Luis Lecaros hijo”, contó Villanueva.

“Y, efectivamente, el doctor Lecaros fue al despacho del ministro (Chero) con el presidente de la empresa, que era un ciudadano chino, y le explicaron el tema. Entonces, Chero me comentó que sí podía hablar con el ministro (no precisa si el ministro de Transportes o el de Defensa de la época) para hacer ese cambio que ha venido pidiendo, y no recuerdo si me comunicó por teléfono o fui a ver a Ávila para decirle que el ministro lo apoyaría. Efectivamente, se dio el cambio”, acotó.

Hace unas semanas, el exintegrante del gabinete ministerial negaba conocer a José Lecaros Durán, hijo del expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo y a la empresa china. No obstante, en el portal de transparencia del 2022, mientras Chero aún era ministro de justicia, precisamente el jueves 19 de mayo, se lee que recibió la visita de representantes terminal portuario “Jinzhao Perú SAC” a su despacho.

El exministro rechazó haber recibido solicitudes de beneficios por parte de Hernán Ávila, el renunciante miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero es innegable que después de esta reunión en particular, se abrieron todas las puertas para concretar la adjudicación del Megapuerto de Marcona.

Se destacan tres reuniones: el director de Proinversión, José Antonio Rodríguez Salardi, se reúne con Carlos Eduardo Revilla Loayza, asesor de la exministra Lazarte, el 18 de julio, el 15 y el 18 de agosto, según consta en registros de transparencia. El nuevo Plan Maestro de Proinversión sobre el megapuerto se publica el 25 de agosto, y el 28 del mismo mes, se reúnen nuevamente.

Esta semana, el actual director de Proinversión defendió el megaproyecto ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, pero evitó explicar por qué contrató a Revilla como asesor después de su despido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en septiembre de 2023, y por qué lo mantuvo incluso después de ser intervenido como parte del operativo contra ‘Los Intocables de la Corrupción’.

Rodríguez Salardi también omitió en su declaración jurada de intereses haber sido nombrado asesor 2 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el entonces ministro, hoy investigado por el fiscal de la Nación, Edmer Trujillo.

Hay una investigación en curso que involucra al director ejecutivo de Proinversión, Alberto Paolo Ñecco Tello, acusado de favorecer a la empresa GiIlat en un contrato de más de 500 millones de soles. Si nadie alza la voz, Marcona quedará en manos de otra minera china por 30 años más. Una visita al puerto podría marcar la diferencia si nuestras autoridades estuvieran dispuestas a corregir errores y proteger nuestra soberanía nacional.