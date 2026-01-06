En setiembre del 2025, el Poder Judicial (PJ) rechazó aplicar la Ley de Amnistía a ocho exmilitares procesados por torturas y violaciones en Antabamba y Chumbivilcas.

Fernando Rospigliosi, entonces vicepresidente del Congreso encargado, dijo que los jueces que no aplican dicha ley “están a favor de los terroristas y los delincuentes”, incluso, calificó a los magistrados de “prevaricados”.

En un reciente discurso, Janet Tello, presidenta del PJ, respondió a las imputaciones. “Debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales”, afirmó.

DETALLES

Durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, la máxima representante del PJ explicó por qué los jueces inaplicaron determinadas leyes.

“Cumplieron con el deber del control difuso que impone el artículo 138 de la Constitución que es el instrumento de control constitucional. Por eso debo afirmar que tales decisiones no constituyen prevaricato, delito o carecen de sustento jurídico e histórico”, dijo Tello en medio de aplausos.

Agregó que “el Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico”.

Un dato no menor es que en el evento estuvieron el presidente José Jerí y el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Fernando Rospigliosi, hoy presidente del Congreso, encargado, calificó de "prevaricadores" a los magistrados que no aplicaron la Ley de Amnistía. (Foto: Congreso)

MENSAJE

Tello aseguró que el PJ preservará, con valentía, su independencia y su imparcialidad.

“Ningún intento de quebrantarlas, venga de donde venga, será tolerado”, aseveró.

En ese sentido, se refirió al rol de los magistrados.

“Tenga la certeza de que los jueces y juezas que conforman los juzgados y tribunales peruanos nunca serán herramientas de impunidad ni de persecución. Serán, como manda la Constitución y como lo acabo de mencionar, los garantes de los derechos de todas las personas por igual”, dijo.