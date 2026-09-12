La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, señaló que el sistema de justicia necesita jueces con preparación especializada y capacidad de actuar con independencia frente al avance del crimen organizado transnacional. La magistrada sostuvo que estas condiciones son necesarias para afrontar procesos vinculados con organizaciones delictivas que ejercen presión sobre las instituciones.

Tello hizo estas declaraciones durante la clausura de un programa de especialización dirigido a magistrados de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La capacitación tuvo una duración de cinco meses y estuvo enfocada en criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y ciberdelito.

“Es importante contar no solo con jueces probos y firmemente capacitados, sino también con la suficiente capacidad de actuar con independencia ante las presiones generadas por el crimen organizado transnacional, sin temor a represalias”, indicó.

La titular del Poder Judicial vinculó el escenario actual con el incremento de la inseguridad ciudadana y el número de personas afectadas por organizaciones criminales. En ese contexto, sostuvo que la labor de los jueces no se limita a imponer sanciones, sino que requiere decisiones sustentadas en criterios técnicos y en el respeto de las garantías constitucionales.

“Frente a este escenario, el rol del Poder Judicial es decisivo y no solo estamos llamados a sancionar el delito, sino a hacerlo con rigor técnico, independencia y apego irrestricto a la Constitución y a los derechos fundamentales”, argumentó.



