La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, proclamó la absoluta independencia del órgano de justicia y aclaró que los jueces jamás actúan como instrumentos de impunidad o persecución política.​

Durante la ceremonia que marcó el inicio del nuevo año judicial, Tello enfatizó que el Poder Judicial opera con autonomía total, sin subordinarse a intereses externos.

“Nuestro mensaje es simple y categórico. El Poder Judicial no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico”, enfatizó.

La titular del Poder Judicial precisó que los magistrados responden únicamente a la ley y han enfrentado con firmeza cualquier intento de presión o interferencia mediática destinada a influir en sus decisiones.​

Tello reconoció que la autonomía judicial ha enfrentado desafíos, particularmente por resoluciones del Tribunal Constitucional que han modificado fallos emitidos por jueces. Sin referirse a casos específicos, advirtió que ninguna autoridad constitucional puede legítimamente suspender procesos judiciales en curso, ya que ello vulnera directamente la independencia del Poder Judicial.​

Finalmente, la magistrada concluyó que el liderazgo institucional se ejercerá siempre en protección de la dignidad humana y el Estado de derecho, frente a cualquier poder fáctico o económico que busque instrumentalizar la justicia.