La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, proclamó la absoluta independencia del órgano de justicia y aclaró que los jueces jamás actúan como instrumentos de impunidad o persecución política.
Durante la ceremonia que marcó el inicio del nuevo año judicial, Tello enfatizó que el Poder Judicial opera con autonomía total, sin subordinarse a intereses externos.
“Nuestro mensaje es simple y categórico. El Poder Judicial no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico”, enfatizó.
La titular del Poder Judicial precisó que los magistrados responden únicamente a la ley y han enfrentado con firmeza cualquier intento de presión o interferencia mediática destinada a influir en sus decisiones.
Tello reconoció que la autonomía judicial ha enfrentado desafíos, particularmente por resoluciones del Tribunal Constitucional que han modificado fallos emitidos por jueces. Sin referirse a casos específicos, advirtió que ninguna autoridad constitucional puede legítimamente suspender procesos judiciales en curso, ya que ello vulnera directamente la independencia del Poder Judicial.
Finalmente, la magistrada concluyó que el liderazgo institucional se ejercerá siempre en protección de la dignidad humana y el Estado de derecho, frente a cualquier poder fáctico o económico que busque instrumentalizar la justicia.