En estas últimas semanas, el Congreso de la República aprobó la ley 32330, que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 como cualquier adulto. Esto generó gran polémica en varias instituciones del Estado.

El Ministerio Público rechazó esta ley, pues consideran que viola lo que señala la constitución política del Perú.

Ahora, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ratificó dicha posición al señalar que este dictamen desconoce también los tratados internacionales que el Perú firmó a lo largo de la historia.

“Ser tratados, procesados y sancionados como adultos, viola la constitución, viola tratados internacionales y no tiene en consideración que estos adolescentes muchas veces han sido manipulados, captados porque proviene de familias disfuncionales, han sido abandonados, violentados, discriminados y por lo tanto para el Estado deberían ser considerados víctimas”, declaró a la prensa.

Posteriormente, Tello afirma que en el país ya existía un sistema de justicia dirigido a menores de edad.

“Si bien es cierto que se ven involucrados en hechos delictuosos no quiere decir que no haya existido un sistema de justicia penal juvenil. El nivel de reincidencia es mínimo y el porcentaje de adolescentes no llega ni al 2% de la población adolescentes involucradas en este tipo de hechos. Hay casos, pero estos no han sido dejados en la impunidad ya que hay un sistema penal juvenil con una mirada de justicia restaurativa y resocialización. Pensar que adolescentes van a entrar a cárceles de adultos es prácticamente ingresarlos a las escuelas del delito”, agregó.