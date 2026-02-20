El presidente interino José María Balcázar recibió en Palacio de Gobierno a Janet Tello Gilardi, titular del Poder Judicial. El encuentro fue calificado como institucional por la propia Presidencia de la República, que difundió la noticia a través de sus redes sociales.

La reunión se enmarcó dentro de la agenda oficial del jefe de Estado y buscó estrechar la relación de trabajo entre el Ejecutivo y uno de los principales poderes del Estado. Desde Presidencia se subrayó que este tipo de coordinaciones apunta directamente al bienestar de la población.

#AgendaPJ. Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo este mediodía una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, en Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/CknI8Rl6iC — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 20, 2026

“Como parte de su agenda de trabajo, el presidente José María Balcázar sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. Este encuentro institucional permite fortalecer el trabajo del Ejecutivo con los poderes del Estado y coordinar acciones por el bienestar del país”, señala el mensaje difundido en la red social.

El diálogo con Tello Gilardi se suma a una intensa jornada de reuniones que el mandatario viene impulsando desde que asumió el cargo. Durante la misma mañana, Balcázar también recibió al embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en una reunión de trabajo en Palacio.

En paralelo, el presidente sostuvo un encuentro con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la Nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión”. La iniciativa refleja el interés del Ejecutivo por articular decisiones con autoridades subnacionales en temas de infraestructura.

Un día antes, Balcázar había mantenido una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Además sostuvo encuentros con congresistas como parte de las coordinaciones institucionales que el gobierno viene impulsando en esta etapa de transición.