La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó al titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce, para que acuda a la sesión del grupo de trabajo el próximo martes 7 de junio, a fin de responder cuestionamientos en su contra.

A través de un oficio, el presidente de la comisión, Héctor Ventura (Fuerza Popular), se dirigió al miembro del gabinete ministerial para invitarlo a la sesión que se realizará a las 9:00 a.m. en la Sala Fabiola Salazar Leguía del Palacio Legislativo.

En el documento, se detalla que Arce Alvarado deberá responder las presuntas omisiones en su declaración jurada, donde no habría consignado investigaciones fiscales, pese a que cuenta con antecedentes penales y judiciales.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización le pedirá que responda sobre la contratación de su sobrina en su despacho del Parlamento Andino. Además, le consultarán sobre otros hechos por los que es cuestionado.

Previamente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego aseguró que cometió una omisión administrativa porque “en 20 minutos” le hicieron firmar una declaración jurada que, según él, ya ha sido subsanada ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Ha sido un error de mis abogados. Es una omisión administrativa, no es un delito. El día de hoy he presentado al premier el documento con la declaración jurada de acuerdo al reglamento (...) En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de un u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que el día de hoy he presentado a la PCM”, declaró el último martes a RPP TV.

Tras hacerse público los graves antecedentes del actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Arce, así como las evidentes omisiones en su DJ, la comisión le ha enviado un oficio de invitación pera el día martes 7 de junio con el fin de que aclare este y otros hechos. pic.twitter.com/OMNav4nX3i — Comisión de Fiscalización y Contraloría (@C_Fiscalizacion) June 1, 2022

Ausencia en la Comisión Agraria

En la víspera, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego anunció que no iba a acudir a la citación que le hizo la Comisión Agraria del Parlamento para la sesión de este martes, pese a que había confirmado su asistencia.

Javier Arce justificó su ausencia en el grupo parlamentario, aludiendo que debía atender una agenda “urgente e imprevista” del sector. Por tal, solicitó que su participación se postergue para el próximo 7 de junio.