Un informe técnico elaborado por el área de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 concluyó que la parlamentaria Susel Paredes habría vulnerado el principio de neutralidad electoral durante las Elecciones Generales 2026. El documento analizó sistemáticamente el contenido que la legisladora difundió en sus redes sociales entre el 13 de febrero y el 13 de marzo.

El organismo electoral identificó múltiples videos y publicaciones con mensajes de carácter político vinculados directamente a la organización Ahora Nación. Los contenidos incluyen promoción de la campaña electoral y referencias explícitas al proceso de votación programado para el próximo 12 de abril.

Algunas publicaciones muestran a la congresista junto al candidato presidencial Alfonso López Chau en actividades de campaña. Otros materiales destacan el símbolo partidario de la agrupación y contienen llamados directos a respaldar esa opción política en las elecciones.

El informe destaca que todas las publicaciones provienen de cuentas que identifican a Susel Paredes como congresista de la República. Este elemento resulta clave en la evaluación del principio de neutralidad, pues las autoridades públicas no pueden utilizar su posición oficial para influir en la voluntad electoral de la ciudadanía.

¿Qué dice el reglamento del JNE sobre la propaganda electoral?

La normativa electoral peruana establece que los funcionarios públicos deben guardar absoluta imparcialidad durante los procesos comiciales. Tanto la Ley Orgánica de Elecciones como el Reglamento de Propaganda Electoral prohíben explícitamente actos que beneficien o perjudiquen a organizaciones políticas o candidatos específicos.

El documento fiscalizador considera que las acciones detectadas podrían encuadrarse dentro de las infracciones graves contempladas en la legislación electoral vigente. Promover abiertamente a un partido político desde cuentas oficiales durante el periodo de campaña constituye una transgresión directa del deber de neutralidad.

El análisis también registró que Susel Paredes mantiene afiliación activa con la organización Ahora Nación según el portal Infogob del Jurado Nacional de Elecciones. Además, la congresista ha manifestado públicamente su intención de postular a la alcaldía de Lima por esa misma agrupación política.

El informe completo fue remitido a la presidencia del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 para su revisión por el pleno del organismo. La autoridad electoral determinará las medidas administrativas o sanciones que correspondan conforme a la normativa electoral aplicable al caso.