El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió admitir el recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú respecto a su solicitud para declarar la nulidad de 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana. Con esta decisión, el expediente será remitido al Jurado Nacional de Elecciones, instancia que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre el caso.

La organización política busca que se revisen los resultados obtenidos en mesas instaladas en distintos distritos de la capital. El pedido se sustenta en presuntas irregularidades registradas durante la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Caso pasará al Pleno del JNE

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 04277-2026-JEE-LIC1/JNE. El recurso fue admitido luego de que la agrupación acreditara el pago de la tasa exigida por la normativa electoral para este tipo de procedimientos.

Dicha exigencia había sido el principal obstáculo para la tramitación del pedido. El pasado 12 de junio, el mismo órgano electoral declaró improcedente la solicitud debido a que no se había demostrado el pago correspondiente, cuyo monto superaba los 2 millones de soles.

Tras verificarse el cumplimiento de ese requisito, el expediente fue elevado a una instancia superior. La revisión estará a cargo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Roberto Burneo Bermejo.

Asimismo, la resolución fue notificada al personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Zafra Flores. A partir de ello, el proceso continuará bajo competencia del máximo organismo electoral.

La agrupación política pretende dejar sin efecto el escrutinio realizado en 1.751 mesas de sufragio. Estas corresponden a 225 locales de votación distribuidos en 36 distritos de Lima Metropolitana.

Según la posición de Juntos por el Perú, existirían hechos que afectarían la validez de los resultados obtenidos en dichos lugares. La organización sostiene que las supuestas irregularidades habrían favorecido a la candidatura de Keiko Fujimori.

La admisión del recurso no implica que el pedido haya sido aceptado en el fondo. Lo que corresponde ahora es que el Jurado Nacional de Elecciones evalúe los argumentos y determine si la solicitud procede o es rechazada.

El partido liderado por Roberto Sánchez mantiene la expectativa de que su recurso obtenga un resultado favorable en la instancia superior. La decisión del JNE será clave para definir el futuro de la solicitud presentada sobre las mesas observadas.

Mientras tanto, el conteo oficial de votos continúa avanzando. Con el 99 % de actas contabilizadas por la ONPE, Keiko Fujimori permanece en el primer lugar de los resultados presidenciales.