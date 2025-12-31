El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 aceptó a trámite la tacha presentada por Jeanpierre Miguel Valverde Ortega contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo, del partido político Perú Primero.

La solicitud se fundamenta en la condena firme por peculado que Vizcarra consignó en su hoja de vida. De acuerdo con la Ley 30717, las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de corrupción están impedidas de postular a la Presidencia de la República, incluso si ya cumplieron su condena.

La resolución del JEE establece que el personero legal de Perú Primero, José Luis Luis Alvarado Gonzales, debe presentar sus descargos en un plazo máximo de un día calendario. De no hacerlo, el jurado tomará una decisión con los documentos que ya constan en el expediente.

El JEE Lima Centro admite una de las tachas contra Mario Vizcarra por su condena por peculado. Podría quedar fuera de las elecciones si se aplica la Ley 30717 pic.twitter.com/vkHPgs3ljU — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) December 30, 2025

El último lunes, el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar presentó una tacha contra Vizcarra, la cual fue declarada inadmisible por no adjuntar el comprobante de pago de la tasa electoral. El JEE le otorgó un plazo de un día para subsanar la omisión, advirtiendo que de no hacerlo la solicitud sería declarada improcedente.

Este caso evidencia que los requisitos formales son determinantes en el proceso electoral: si no se cumplen, las tachas no pueden pasar al análisis de fondo.

Además de las tachas presentadas por Valverde Ortega y Caya Salazar, se registró una tercera, interpuesta por Edwin Roberto Huamaní Pérez, también fundamentada en la condena por peculado. Esta última aún aguarda el pronunciamiento del JEE respecto a su admisión.

En total, se han presentado tres tachas contra la candidatura de Vizcarra, todas basadas en el mismo argumento: la aplicación de la Ley 30717, que lo inhabilita para postular.