El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 decidió archivar el expediente de fiscalización contra la organización política Alianza para el Progreso y Lady Camones, al determinar que los hechos observados ocurrieron antes de que ella adquiriera la condición de candidata inscrita para las Elecciones Generales 2026.

Según la Resolución N.° 00409-2026-JEE-LIC2/JNE, el colegiado analizó un informe de fiscalización que señalaba la presunta vulneración del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas por la distribución gratuita de juguetes en actividades navideñas en diversos puntos de Áncash.

El informe detallaba actividades realizadas en el caserío de Monte Chimbote, el Asentamiento Humano Jerusalén de Nuevo Chimbote y el distrito de Cáceres del Perú – Jimbe, donde se constató la entrega de juguetes a menores, parte de la cual fue corroborada a través de redes sociales.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 determinó que Lady Mercedes Camones Soriano no contaba con la condición de candidata inscrita cuando se llevaron a cabo las actividades observadas los días 17 y 22 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el expediente, la lista de candidatos al Senado por Alianza para el Progreso fue inscrita mediante resolución del 1 de enero de 2026 y notificada el 3 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se adquiere formalmente la condición de candidata según la normativa electoral.

El colegiado concluyó que no se configuró la conducta prohibida por el artículo 8 del Reglamento de Fiscalización de Dádivas y, en consecuencia, dispuso archivar el expediente. Además, ordenó remitir copias del caso al Jurado Electoral Especial del Santa para que evalúe los hechos dentro de su competencia.