El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió aceptar las tachas interpuestas contra Mario Vizcarra Cornejo, quien postulaba a la presidencia de la República bajo la bandera del partido Perú Primero. La decisión deja sin efecto la inscripción de su fórmula presidencial para las elecciones generales de 2026.​

Mediante la Resolución N.° 00065-2026-JEE-LIC1/JNE, el órgano electoral decidió acumular los expedientes N.° EG.2026017920 y EG.2026018019 al caso principal N.° EG.2026018017, al considerar que todos estaban vinculados al mismo proceso de inscripción y candidato. Esta medida permitió al JEE evaluar de manera conjunta los argumentos presentados en cada una de las tachas.​

¿Por qué el partido quedará fuera de las próximas elecciones?

El JEE determinó que Vizcarra no cumple con los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente, específicamente en el literal a) del numeral 40.2 del artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. En consecuencia, declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial y vicepresidencial de Perú Primero.​

Con esta decisión, la agrupación política queda oficialmente excluida de la contienda electoral presidencial, cerrando el camino del expresidente a una nueva postulación.​

El JEE dispuso notificar el fallo a los ciudadanos Jeanpier Miguel Valverde Ortega y Luis Miguel Caya Salazar, autores de las tachas, a través de sus casillas electrónicas registradas en el Jurado Nacional de Elecciones. La resolución puede ser apelada ante el JNE, que tiene la última palabra en materia electoral en el país.