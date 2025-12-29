El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial del Partido Aprista Peruano para las Elecciones Generales 2026, por observaciones en huellas dactilares y casillas de consentimiento de los candidatos.

La personera legal, Estefanía Huamán, presentó la subsanación en el plazo de dos días, corrigiendo formalidades en los anexos del aspirante presidencial Enrique Valderrama y del candidato a la Segunda Vicepresidencia Lucio Vásquez.

El partido sostiene que la documentación cumple con la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y la Constitución, garantizando el derecho de participación política. De verificarse la corrección, el JEE podría admitir la fórmula, dejando sin efecto la inadmisibilidad inicial y permitiendo al partido competir formalmente en los comicios.