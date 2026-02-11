José Williams Zapata, candidato presidencial del partido Avanza País, podría quedar fuera de carrera electoral.

Y es que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inició un procedimiento en su contra porque no habría consignado información vinculada a una sentencia por el Caso Acommarca, proceso en el que una patrulla militar ejecutó a ancianos, mujeres y niños.

DETALLES

De acuerdo con la resolución N° 0105-2026-JEE-LIC1/JNE, se dispone iniciar un procedimiento sancionador contra el hoy congresista Williams Zapata en su calidad de candidato presidencial, porque presuntamente habría omitido registrar información en la Declaración Jurada de Hoja de Vida.

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, los candidatos están obligados a llenar un formato que se debe presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La norma señala específicamente se debe presentar información de la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas a candidatos por delitos dolosos, esto incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

El no incluir dicha información podría llevar a la exclusión del candidato para participar en las Elecciones Generales 2026.

Por ahora, el JEE le informó al personero legal del partido, Alfo Borrero, para que en un plazo no mayor de un día calendario luego de ser notificado, realice los descargos correspondientes de manera virtual y/o en forma presencial si lo considera conveniente.

El documento lleva las firmas de Hugo León Manco (presidente), Edmundo Calderón Cruz (segundo miembro) y Ana Ruíz Quispes (tercer miembro).

Al respecto, la agrupación respondió que el 5 de abril de 2004, la Sala Revisora del Consejo Supremo de la Justicia Militar emitió una sentencia en la que resuelve cesar el caso por falta de pruebas y ordenó el archivo definitivo contra Williams Zapata