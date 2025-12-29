El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la plancha presidencial del partido político Sí Creo, integrada por Carlos Espá, Alejandro Santa María y Melitza Yanzhich, con miras a las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 08798-2025-JEE-LIC1/JNE, publicada en el portal institucional el viernes 26 de diciembre y notificada a la organización política el sábado 27.

Falta de Declaración Jurada de Hoja de Vida

Según el pronunciamiento del JEE, los tres integrantes de la fórmula presidencial no presentaron su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), documento obligatorio que permite la fiscalización posterior de la información personal, académica, laboral y patrimonial de los candidatos.

El órgano electoral precisó que la presentación de la DJHV resulta imprescindible para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Ausencia de consentimiento de participación

Asimismo, el JEE advirtió que la plancha presidencial no adjuntó la declaración jurada de consentimiento para participar en las Elecciones 2026, documento que también permite verificar si alguno de los postulantes mantiene deudas pendientes por reparación civil.

Además, se recordó a la organización política que los documentos deben estar debidamente llenados, firmados y con huella dactilar de cada candidato y del personero legal, y que la fecha de suscripción debe ser igual o posterior a la confirmación del registro de la hoja de vida en el sistema informático electoral.

Plazo para subsanar observaciones

“Resulta imprescindible que las mismas sean subsanadas con su presentación”, señala la resolución del JEE.

En ese sentido, el órgano electoral otorgó un plazo de dos días al partido Sí Creo para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, se proceda con la exclusión de los candidatos del proceso de las Elecciones Generales 2026.