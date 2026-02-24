En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundada la solicitud de anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Keiko Fujimori Higuchi, candidata presidencial de Fuerza Popular.

Según informó El Comercio, mediante la Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 19 de febrero de 2026, el Jurado Electoral Especial dispuso incorporar información en el Rubro VIII: “Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales”, tras el pedido presentado por el personero legal titular de Fuerza Popular, Edwin Lévano Gamarra.

Según la documentación revisada —que incluye la DJHV presentada el 18 de diciembre de 2025 y los informes de fiscalización correspondientes—, la anotación señala que la candidata declaró para el año 2024 una remuneración bruta anual en el sector privado de S/271,853.45.

En ese sentido, se consigna que Fujimori percibió rentas de tercera categoría por S/ 45,597 durante el ejercicio fiscal 2024. En otros rubros, como renta bruta por ejercicio individual u otros ingresos anuales, no se registran montos.

La resolución faculta al especialista en Tecnologías de la Información del JEE Lima Centro 1 a realizar la anotación marginal en el Formato Único de DJHV, de acuerdo con lo establecido por el órgano electoral.

También se estableció que la notificación al personero legal de Fuerza Popular se realice de manera electrónica, conforme al Reglamento de DJHV y a las disposiciones sobre notificación mediante casilla electrónica del JNE.

La resolución será, además, difundida en el panel del Jurado Electoral Especial y en el sitio web institucional del JNE.