El Jurado Electoral Especial (JEE) en La Libertad proclamó los resultados de la elección presidencial correspondiente a los comicios del 12 de abril, luego de que se completara el conteo del 100% de las actas en las provincias de Trujillo y Virú.

Entre las agrupaciones políticas con mayor respaldo electoral destacaron Fuerza Popular, que obtuvo 50,727 votos (15,15%); Renovación Popular con 48,158 votos (14,38%); Partido del Buen Gobierno con 46,656 votos (13,9%); Un Camino Diferente con 32,954 votos (9,8%); y País para Todos, que alcanzó 26,476 votos (7,9%).

De acuerdo con el acta oficial, se emitieron un total de 388,799 votos, de los cuales 334,755 fueron válidos, representando el 86,1% del total. Asimismo, se registraron 36,291 votos en blanco (9,3%) y 17,753 votos nulos (4,56%).

En cuanto al procesamiento de actas, se contabilizaron 1,525 actas normales y 150 observadas, de las cuales 31 fueron sometidas a recuento de votos.

Según el JEE de Trujillo, se instaló el 100% de las mesas de sufragio programadas, alcanzando un total de 1,675 mesas: 1,392 en Trujillo y 283 en Virú.

Este 11 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el conteo de actas procesadas a nivel nacional para definir los resultados de las Elecciones Generales 2026 y determinar qué candidatos pasarán a la segunda vuelta presidencial.