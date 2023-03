Tras el fallecimiento de 6 soldados en el río Ilave, en Puno, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, responsabilizó de esta tragedia a la población que se encontraba cerca a los militares.

“Este personal se ha desplazado hasta el distrito de Juli y no les han permitido llegar porque eso es lo que ha sucedido, han regresado por la misma ruta y permanentemente han sido asediados por gente del lugar, que lamentablemente sí están azuzados”, dijo a RPP.

Precisó que los militares fueron atacados con piedras. “Han estado cruzando, nosotros llamamos en cadena, agarrados. El problema se ha suscitado cuando la lluvia de piedras y avellanas y otro tipo de objetos les ha caído en pleno cruce. Eso me lo ha referido la misma tropa y el mismo personal que ha estado cruzando. Ellos son los que han sentido los impactos”, detalló.

De lado, Manuel Gómez de la Torre, admitió que “algunos de los comuneros” ayudaron y auxiliaron a los soldados que se ahogaban en el río Ilave.

“Nadie está negando que algunos de los comuneros (no han atacado a los militares) por eso yo refiero que no todos han actuado de esa manera, desde el comienzo expresé que en el camino hay gente que se ha acercado y ha tratado de ayudarlos y orientarlos, les han dado agua. Cuando llegado al río quienes les han ayudado han sido algunos comuneros, pero no estamos hablando del resto, que han estado participando en esa acción de ataque contra nuestra gente”, manifestó.