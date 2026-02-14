Las horas estarían contadas para el presidente José Jerí. El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que el próximo martes 17 de febrero, a las 10 de la mañana, se realizará el pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el jefe de Estado.

Dicha sesión se realizará en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, según el documento emitido por la Oficialía Mayor.

A través de la red social X, Rospigliosi informó que los promotores de la censura subsanaron las observaciones formuladas a las firmas digitales, lo que permitió fijar con celeridad la fecha para debatir la moción.

Asimismo, indicó que la moción fue presentada en siete partes distintas, procedimiento que no es regular; sin embargo, fue finalmente admitida al reunir las 78 firmas requeridas.

“En consecuencia, coordinando con la Mesa Directiva, he dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí, el martes 17 a las 10 a.m.”, indicó el titular del Parlamento.

Mociones

Cabe precisar que son siete las mociones de censura que se presentaron tras conocerse las reuniones extraoficiales que el mandatario sostuvo con empresarios de nacionalidad china.

La medida, que busca censurarlo como presidente del Congreso y, en consecuencia, removerlo de la jefatura del Estado, necesitará mayoría simple, es decir, la mitad más uno del número de congresistas habilitados y que estén presentes en el pleno.

Ante una eventual censura, Jerí quedaría inmediatamente destituido como presidente del Parlamento. La banda presidencial pasaría inmediatamente a Fernando Rospigliosi para evitar un vacío de poder y luego el Congreso deberá elegir a un nuevo titular que asuma Palacio. Las negociaciones al respecto ya se habrían iniciado.