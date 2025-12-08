Pese a la polémica internacional surgida por el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, el mandatario José Jerí evitó involucrarse. Según el presidente, este asunto no ocupa un lugar relevante en la agenda del Gobierno, y remarcó que está centrada en enfrentar la inseguridad ciudadana.

Durante una entrevista con el programa ‘Siempre a las 8’, de El Comercio, Jerí fue interrogado sobre la posibilidad de que su gobierno otorgue el salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México. Sin embargo, el presidente restó importancia al tema y afirmó que, en esta etapa, el caso no tiene mayor relevancia para su gestión.

“Puede que sí, puede que no (que se resuelva con el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves. No es nuestra agenda principal. [Betssy Chávez no me quita el sueño], tal cual. Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, manifestó.

Asimismo, el jefe de Estado criticó a quienes intentan convertir la situación de Betssy Chávez en un asunto de Estado, insinuando que esa postura respondería más a cercanías o intereses políticos.

“No es un tema importante para mí, que unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados”, añadió.

Sobre la cautela mostrada por el Ejecutivo frente a la ruptura de relaciones diplomáticas con México, Jerí señaló que cada medida debe ser analizada considerando sus repercusiones a nivel internacional.

“No era pertinente y había que cuidar también nuestra imagen internacional, más allá que el frente interno que motivaría tomar una decisión o una acción política está también el cómo nos vemos en el contexto internacional, que es lo que también tenemos que cautelar”, expresó.