El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció que presentará una moción de vacancia contra el mandatario José Jerí Oré por la reunión extraoficial que sostuvo con el empresario Zhihuan Yang en un chifa de San Borja. No obstante, esta figura no sería aplicable para apartarlo del cargo.

Al respecto, José Cevasco Piedra, exoficial mayor del Congreso, expresó que la moción promovida por Montalvo “es un error”.

“Debe ser una moción de censura, eso es lo que correspondería. De ser censurado, dejaría de ser presidente del Congreso y, por defecto, de ser presidente del Perú”, explicó a Correo.

Cevasco Piedra indicó que, de acuerdo al mecanismo, primero se tendría que admitir a debate la mencionada medida.

“Se necesitan la mitad más uno del número hábil de congresistas al momento de consultarse la admisión al debate de la moción de censura”, sostuvo. Es decir, sería el número legal de congresistas menos aquellos que estén de licencia al momento de la votación.

El segundo paso sería aprobar dicha moción. “Para aprobarla necesitas la mitad más uno del número de congresistas presentes”, explicó, agregando que todo eso tendría que suceder en marzo, cuando se inicie la siguiente sesión del Pleno del Congreso.

El analista consideró que esta moción de vacancia “quedaría en el aire” porque tiene otro procedimiento.

“(De presentarse) se tendría que admitir a trámite, aprobar su debate, traer al presidente, quien podría no ir y no ocurriría nada porque los congresistas no están sujetos al mandato imperativo”, finalizó.