El expresidente censurado, José Jerí, volvió a las redes sociales con un mensaje dirigido directamente al nuevo titular del Ejecutivo, José María Balcázar. En su publicación en X, el aún congresista instó a fortalecer los vínculos externos del país y resaltó la importancia de no alterar el rumbo iniciado.

Jerí subrayó que Estados Unidos representa el socio estratégico principal para Perú. Recomendó explícitamente al SPR Balcázar continuar con las gestiones previas hacia ese destino, con visión en el corto y mediano plazo.

“Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EEUU es nuestro principal socio estratégico. El SPR José Maria Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro.”​

Este pronunciamiento llega en un momento clave, con Washington reafirmando su disposición a una colaboración constructiva bajo la nueva gestión. Balcázar asumió el cargo tras la elección en el Congreso, en medio de expectativas sobre la continuidad diplomática.

Adicionalmente, en otra publicación reciente, Jerí compartió una enigmática reflexión literaria de Miguel de Cervantes.

“‘Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades’ - Frase de Don Quijote de la Mancha Nos corresponde seguir mientras tanto”, se lee en su cuenta de X. ​