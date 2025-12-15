El presidente de la República, José Jerí, afirmó que la contribución de las Fuerzas Armadas es fundamental en la lucha contra la criminalidad, al participar de la ceremonia de graduación de alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi.

Durante su discurso, el jefe del Estado sostuvo que el país enfrenta una lucha frontal contra la delincuencia y que esta tarea requiere el trabajo articulado de diversas instituciones.

“Hoy nuestro país libra una lucha frontal contra la criminalidad. En esta tarea, la contribución de las Fuerzas Armadas resulta fundamental para el éxito de las fuerzas combinadas integradas por la Policía Nacional y el serenazgo”, manifestó.

Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

El mandatario señaló que su gobierno es consciente del rol estratégico de las instituciones castrenses, por lo que viene trabajando de manera permanente para fortalecerlas y dignificar la vida militar.

En ese sentido, recordó que el último fin de semana se aprobó un aumento de las pensiones para los miembros de las Fuerzas Armadas, como una expresión de reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la defensa del país.

“Nuestro compromiso es con cada uno de ustedes y con la lucha contra la delincuencia”, reiteró.

Mensaje a la promoción Chavín de Huántar

Ante los integrantes de la promoción Héroes de la Operación Militar Chavín de Huántar, el presidente Jerí destacó que el Ejército Peruano constituye uno de los pilares centrales de las Fuerzas Armadas y cumple un rol esencial en la defensa de la soberanía, la preservación del orden constitucional y la protección de la unidad nacional.

“Graduarse de esta escuela militar no es solo culminar una etapa de formación exigente, es asumir de manera consciente y voluntaria un compromiso con la nación”, expresó.

Ceremonia y reconocimiento al mérito

Como parte del acto protocolar, el presidente Jerí, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entregó la espada de honor a la subteniente de intendencia Iskra Rondón, quien obtuvo el primer puesto del cuadro de méritos general tras cinco años de formación.

Asimismo, el mandatario tomó el juramento de honor a los integrantes de la promoción.

A su llegada a la Escuela Militar de Chorrillos, el jefe del Estado fue recibido por el ministro de Defensa, César Díaz, y por el comandante general del Ejército, general César Briceño.