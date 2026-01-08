Estrechan lazos. La afinidad ideológica de sus líderes parece tender puentes entre el Perú y Chile. Ayer se realizó una importante reunión entre el presidente José Jerí y el mandatario electo del vecino del sur, José Antonio Kast en Palacio de Gobierno.

El próximo alto funcionario extranjero visitó territorio nacional, tras hacer lo propio en Ecuador y Argentina, para abordar temas como la crisis migratoria proveniente de Venezuela, y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región, entre otros.

Durante el encuentro, parcialmente televisado, también se abordó la organización de un gabinete binacional entre ambos países.

Intercambio

Además de Jerí y Kast, también participaron el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi; el canciller peruano Hugo de Zela; y el vicepresidente del Parlamento Andino, Luis Galarreta.

Por su parte, Kast estuvo acompañado de los senadores electos en Chile Enrique Lee y Renzo Trisotti, quienes representarán a la región de Arica y Parinacota, y Tarapacá, respectivamente.

El primero en tomar la palabra fue el dignatario peruano. “Estoy convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para estos retos en conjunto en los cuales vamos a continuar sin duda fortaleciendo nuestro vínculos y la integración entre nuestros países”, sostuvo Jerí.

El presidente electo de Chile destacó, a su vez, la importancia de ser “buenos vecinos” y los asuntos más importantes que deberán abordar de cara al Gabinete Binacional Perú–Chile que se llevará a cabo durante el segundo bimestre del año 2026.

“No queremos tampoco que nos afecte la minería ilegal, que también es parte del crimen organizado, y eso requiere acuerdos internacionales para que la minería ilegal no tenga salida por ningún puerto o aeropuerto de las naciones que rodean donde está este fenómeno”, afirmó Kast.

Fuentes de Correo que participaron en la cita señalaron que, “en general, ha sido una reunión bastante positiva en la que si bien no se han llegado a acuerdos porque Kast aún es presidente electo, sí hubo ideas claras en materia de migración, fronteras y seguridad”.

“Esos son los temas principales que se han tocado y sobre los que se han intercambiado ideas. También se tocaron temas a nivel energético, pero lo más importante ha sido la seguridad y la parte migratoria, el puente humano (que promueve Chile)”, indicó.

Antes de su llegada a Perú, Kast afirmó a medios chilenos que parte del propósito de su visita era “ver cómo podemos habilitar todas las medidas para generar un corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria” en Venezuela.

“Todo fue muy bueno. Creo que podrán recuperarse los años perdidos de las buenas relaciones con el país hermano de Chile”, consideró la fuente. También detalló que “hay muy buenos ánimos tanto del gobierno de transición en el Perú” como del mandatario electo chileno. “Esta reunión debería enrumbar a quien le corresponda después del gobierno del presidente Jerí”, acotó.

Factores

Antes de llegar a Palacio, Kast se reunió con cerca de 50 empresarios de sectores como la minería, comercio, agroindustria y energía. La actividad fue organizada por ComexPerú y el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP).