Este viernes, El presidente José Jerí Oré afirmó que Perú y Ecuador han coincidido en la necesidad de desplegar acciones conjuntas y urgentes para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a lo largo de la frontera compartida. Su declaración se dio durante el XVI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial realizado en Quito.

“Lamentablemente estas organizaciones criminales transnacionales en nuestra frontera común se dedican a actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas, las cuales han generado una preocupante escalada de violencia que viene afectando a nuestras poblaciones y comunidades nativas”, aseveró.

El mandatario señaló que ambos países han enfrentado en los últimos años desafíos similares en materia de seguridad, y resaltó que esta reunión permitirá definir prioridades conjuntas de trabajo para el 2026.

Asimismo, destacó también la agenda bilateral construida sobre los lazos históricos entre ambas naciones, así como el rol clave de las zonas fronterizas en el desarrollo económico y social.

“Muestra clara de ello es la solidaridad de nuestros respectivos gobiernos para hacer frente a las emergencias ocurridas este año en ambos países”, señaló.

El jefe de Estado sostuvo que el Gabinete Binacional continúa siendo el principal mecanismo de coordinación política entre Perú y Ecuador, permitiendo articular esfuerzos sobre seguridad, desarrollo sostenible y gestión de fronteras.

Compromisos ambientales y cuencas transfronterizas

Por otro lado, Jerí indicó que se encuentra a la espera del informe de los ministros de Ambiente sobre el avance en los compromisos binacionales relacionados con la recuperación de cuencas transfronterizas y la promoción de una minería responsable.

El presidente expresó también su expectativa respecto al avance en la atención de la situación ambiental de la Cuenca Puyango–Tumbes, afectada por contaminación y actividades económicas que impactan la salud y el entorno de las comunidades de ambos países.

“La declaración presidencial que suscribiremos en esta ocasión representará la manifestación más reciente del firme compromiso que ambos países hemos asumido (…) para seguir avanzando conjuntamente por la senda del desarrollo sostenible entre ambos países”, puntualizó.

El Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador fue liderado por el mandatario peruano y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes encabezan las mesas de trabajo destinadas a reforzar la cooperación bilateral.