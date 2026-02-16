El ciudadano chino, Ji Wu Xiaodong habría mentido ante la Comisión de Fiscalización del Congreso al sostener que solo actuaba como traductor de Zhihua Yang en reuniones con el presidente José Jerí. Según documentos revelados por el programa Panorama, el empresario cedió una concesión minera a la empresa de Yang mediante un contrato vigente hasta 2032, evidenciando una relación comercial directa más allá de la traducción.

La concesión lleva el nombre de “Fortuna 2” y se ubica en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, en la región Áncash. El contrato de cesión quedó registrado ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 13 de diciembre de 2022, estableciendo una vigencia de 10 años.

De acuerdo con el contrato presentado ante el Minem, figura como titular-cedente la “Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La Victoria Uno”, representada por su gerente general, Xiaodong Ji Wu. La empresa receptora es América Sam S.A.C., representada por Zhihua Yang, señalado como cercano al presidente José Jerí.

“Declara haber celebrado un contrato de cesión minera sobre el derecho minero que trata esta partida, a favor del cesionario América Sam Sociedad Anónima Cerrada debidamente representada por su gerente general don Zhihua Yang”, se detalla en el documento.

Esta transacción comercial contradice directamente la versión que Ji Wu ofreció ante el Parlamento sobre su rol limitado como intérprete.

La versión ante Fiscalización

El empresario chino explicó ante la comisión que su presencia en una reunión realizada en un chifa del distrito de San Borja se dio exclusivamente en calidad de traductor de su amigo Zhihua Yang. Según su versión, fue invitado a una comida sin conocer inicialmente quiénes asistirían y que Yang le solicitaba apoyo para facilitar la comunicación por su manejo empírico del español.

“Yo fui en calidad de traductor”, precisó el empresario, añadiendo que fue durante el encuentro que se le informó que el presidente podría asistir. En aquella oportunidad, su descargo estuvo respaldado por su abogado, Misael Huaripoma.

“Él nunca tocó ese tema, nunca coordinó nada. Él solo actuó como traductor. Nada más”, señaló el letrado durante la sesión parlamentaria.

Sin embargo en el mismo contrato se establece que la cesión de la mina será por 10 años.

“La duración del presente contrato de cesión minera es por 10 años, plazo que empezará a regir a partir de la firma de la minuta (06/07/2022) y que vencerá indefectiblemente el 30 de junio de 2032”, se lee en el acta.

La existencia de este acuerdo evidencia una relación comercial activa entre ambos empresarios en el sector minero desde julio de 2022, meses antes de sus declaraciones ante el Congreso.

Intervención fiscal por minería ilegal

En enero de este año, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa realizó un operativo en la concesión “Fortuna 2” tras una denuncia por presunta actividad minera ilegal. La intervención reveló la existencia de más de 12 socavones y campamentos destinados a la extracción clandestina.

Las autoridades detectaron además el uso de explosivos para la explotación de mineral sin las autorizaciones correspondientes. Durante el operativo, dos personas fueron intervenidas mientras transportaban sacos con mineral extraído sin contar con los permisos requeridos.

Los hallazgos refuerzan las sospechas sobre la operación irregular en la concesión ahora controlada por la empresa de Zhihua Yang, amigo del presidente José Jerí. La revelación de este contrato minero pone en entredicho la credibilidad del testimonio de Ji Wu Xiaodong ante la Comisión de Fiscalización y añade un nuevo capítulo a las investigaciones sobre los vínculos entre empresarios chinos y el gobierno actual.