El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que aún existe un déficit de S/ 189 millones para garantizar el desarrollo adecuado de las Elecciones 2026, luego de que el presupuesto adicional de S/ 403 millones solicitado no fuera atendido en su totalidad por el Poder Ejecutivo.

La entidad alertó que estos recursos son indispensables para asegurar el funcionamiento del sistema electoral dentro de los plazos establecidos.

Mediante el Oficio N.º 00106-202-P/JNE, remitido el 19 de febrero al presidente José María Balcázar, el organismo detalló su demanda presupuestal complementaria. Según precisó, el esquema de asignación dispuesto por el Ejecutivo contempla S/ 114 millones mediante decreto supremo y otros S/ 100 millones en una segunda etapa; sin embargo, el saldo pendiente de S/ 189 millones resulta clave para cubrir el financiamiento mínimo operativo.

El JNE explicó que los recursos están destinados exclusivamente a la instalación y funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional, así como la contratación de personal para fiscalización y soporte operativo.

Asimismo, advirtió que la asignación fraccionada impide contar con financiamiento oportuno, lo que podría afectar etapas del cronograma electoral que no admiten reprogramaciones.

Comunicado de Presidencia

Tras la advertencia, el gobierno del presidente José María Balcázar informó que autorizó una transferencia de hasta S/ 702 430 278 a favor del JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano.

El Ejecutivo precisó que se trata de una primera transferencia adicional a los recursos ya contemplados en el presupuesto 2026 y a los montos asignados en 2025, y aseguró que continúa atendiendo los requerimientos de los organismos electorales para garantizar la organización de las Elecciones Generales y Regionales y Municipales de este año.