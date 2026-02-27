Horas después de que el gobierno de José Balcázar diera a conocer la transferencia de una millonaria partida a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para financiar gastos de los sufragios del 12 de abril, el JNE emitió un pronunciamiento en el que advierte que el monto que recibirá no es suficiente.

La mañana de ayer, mediante el Decreto Supremo Nº 021-2026-EF, el Ejecutivo anunció que tanto la máxima instancia electoral como la ONPE recibirán –en conjunto– 702 millones de soles. El dispositivo detalla que de ese total, 114 millones 60,329 soles le tocan al JNE.

NO ALCANZA. Por la tarde, en una nota de prensa, el JNE respondió que el presupuesto adicional que han solicitado asciende a 403 millones de soles, una demanda expuesta en un oficio remitido al presidente Balcázar.

Añadió que, sin embargo, el Gobierno ha planteado un esquema de transferencias de 114 millones de soles y otros 100 millones de soles en una segunda etapa.

“Aún permanece un saldo pendiente de 189 millones de soles, correspondiente al requerimiento institucional. Este monto es indispensable para completar el financiamiento mínimo operativo”, alerta el comunicado.

Resalta que esta distribución fraccionada “impide contar con los recursos de manera oportuna”. “El JNE advierte que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente”, argumentó.

El máximo ente electoral resaltó que el pedido de una partida adicional responde “a necesidades operativas esenciales”, como la instalación de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y la contratación de personal para fiscalización electoral y soporte operativo.