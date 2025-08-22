El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el próximo 1 de setiembre se dará a conocer de manera oficial qué alianzas políticas lograron inscribirse para participar en las Elecciones Generales de 2026. Por ahora, continúa el periodo de tachas en el Registro de Organizaciones Políticas.

Actualmente, existen 43 partidos con inscripción vigente, aunque esa cifra podría reducirse si prospera la validación de al menos nueve alianzas en trámite. Estas deberán ser revisadas antes del plazo máximo fijado por el calendario electoral.

Una de las coaliciones que logró superar las objeciones es “Fuerza y Libertad”, integrada por Batalla Perú y Fuerza Moderna, liderada por la exministra Fiorella Molinelli. Esta agrupación enfrentó dos tachas ciudadanas, pero fueron desestimadas.

El director del Registro de Organizaciones Políticas, Felipe Paredes, señaló que las observaciones no constituyen impedimento legal y subrayó que “toda persona goza del principio constitucional de presunción de inocencia”.

Entre las alianzas que aún esperan resolución se encuentran Unidad Nacional, conformada por el Partido Popular Cristiano, Peruanos Unidos y Unidad y Paz del congresista Roberto Chiabra, además del Frente de Trabajadores y Emprendedores y Venceremos, que agrupa a Voces del Pueblo y Nuevo Perú.