El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros cuatro funcionarios debido a los serios inconvenientes registrados durante la jornada electoral de ayer.

La denuncia fue presentada la tarde de este lunes y quedó en manos del Quinto Despacho Fiscal. El recurso, interpuesto por el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, solicita investigar presuntos delitos como abuso de autoridad, atentado contra el derecho al sufragio, omisión de actos funcionales y obstrucción del proceso electoral.

De acuerdo con el documento, Corvetto habría estado al tanto, con anticipación, de la crisis logística y tecnológica; sin embargo, no habría comunicado oportunamente al pleno del JNE la real magnitud de la situación. Solo varias horas después de iniciada la jornada electoral admitió que el material no había llegado a distintos locales de votación, lo que habría dificultado la adopción de medidas a tiempo.

La denuncia también involucra a otros funcionarios de la ONPE, entre ellos el gerente de Administración, Eduard Alarcón, señalado por presuntas deficiencias en la supervisión del contrato logístico; así como a Ricardo Saavedra, encargado de la organización electoral, a quien se le atribuye no haber asegurado la estabilidad del sistema tecnológico ni la conectividad en los locales de votación.

Asimismo, la denuncia alcanza a José Zamame, exgerente de Gestión Electoral, por su participación en la planificación del proceso; y a Juan Alvarado, representante legal de la empresa Galaga SAC, encargada del traslado del material electoral en Lima Metropolitana. Según el documento, la compañía no habría contado con la flota necesaria para cumplir con el servicio, lo que habría incidido en la paralización logística.