El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció oficialmente que el voto digital no será implementado en las Elecciones Generales del 2026, tras determinar que la propuesta no cumple con las condiciones técnicas, normativas ni de seguridad necesarias para garantizar un proceso electoral confiable.

En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, detalló que el Pleno adoptó esta decisión luego de recibir un dictamen técnico desfavorable sobre la solución tecnológica presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Deficiencias técnicas y riesgos de ciberseguridad

Burneo explicó que la evaluación identificó múltiples observaciones críticas.

“Existen deficiencias en el desarrollo técnico, problemas de ciberseguridad y seguridad digital; además, elementos técnicos que todavía no están garantizados. Las pruebas funcionales y técnicas no han salido conforme a lo indicado y no se cuenta con las certificaciones correspondientes”, sostuvo.

Asimismo, indicó que también se detectaron deficiencias en el marco normativo, lo que impide asegurar un voto auténtico, seguro y espontáneo bajo esta modalidad.

Falta de tiempo frente al calendario electoral

El titular del JNE precisó que el calendario electoral fue un factor determinante en la decisión. Señaló que hasta el 5 de enero debía definirse qué ciudadanos votarían bajo la modalidad digital y realizarse el sorteo de miembros de mesa, plazos que ya no podían cumplirse.

“Dadas las auditorías que se requieren, que demandan entre dos y tres meses, no existía el tiempo suficiente para que la ONPE levantara observaciones técnicas sustantivas”, explicó.

Según la opinión técnica de la ONPE, la solución tecnológica del voto digital recién estaría completamente lista en abril del 2026, apenas 11 días antes de los comicios, lo que haría inviable culminar una auditoría integral previa.

Dictamen técnico desfavorable

En un comunicado oficial, el JNE informó que la decisión se sustenta en una auditoría elaborada por la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), la cual evaluó cinco componentes críticos de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD):

Infraestructura tecnológica

Seguridad digital y ciberseguridad

Arquitectura del sistema

Pruebas funcionales y técnicas

Certificaciones regulatorias

El informe concluyó que la solución “aún falta desarrollar” y que presenta insuficiencias en los mecanismos de seguridad, por lo que no se puede garantizar su uso en un proceso electoral nacional.

Posibles pilotos en elecciones subnacionales

Pese a la decisión, Burneo no descartó que el voto digital pueda evaluarse en el futuro. Indicó que podrían realizarse pilotos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, siempre que se logre superar las observaciones técnicas y normativas detectadas.