El jefe de gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eder Quiroz, confirmó que los únicos planes de gobierno oficiales son los registrados hasta el 23 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que Juntos por el Perú presentó un nuevo plan el último lunes, que contradice posiciones centrales de su programa original.

El especialista en derecho electoral Víctor Velázquez advirtió que este vacío refleja un problema estructural en el JNE.

“Uno puede plagiar su plan de gobierno, uno puede usar la IA de manera indiscriminada, uno puede colocar cifras que no sean reales y no hay sanción”, remarcó.