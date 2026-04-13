El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la primera vuelta electoral se extenderá hasta el 13 de abril en las mesas de sufragio que no pudieron instalarse durante la jornada electoral, tanto en Lima Metropolitana como en dos circunscripciones del exterior: Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey), en Estados Unidos (EE.UU.).

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, precisó los alcances del acuerdo: las mesas podrán instalarse desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y la votación se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, de acuerdo con cada huso horario.

GARANTÍAS

El pleno del JNE dispuso, además, medidas complementarias para asegurar la jornada hoy.

Primero, pidió al Consejo de Ministros mantener abiertos los centros educativos, garantizar el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y establecer facilidades laborales para los trabajadores que deban sufragar.

También ordenó que no se afecte el procesamiento de resultados en los centros de cómputo de la ONPE.

Asimismo, extendió las prohibiciones de propaganda electoral y exhortó a no difundir encuestas ni conteos rápidos hasta el cierre del voto, hoy a las 6:00 p. m.

Finalmente, instruyó a los Jurados Electorales Especiales a no declarar la nulidad de las mesas afectadas por estas circunstancias excepcionales.

PERJUDICADOS

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, admitió que 13 locales de votación ubicados en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (3) no recibieron material electoral, lo que afectó a 52,251 electores.

Corvetto atribuyó el problema a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del transporte del material electoral, por no desplegar los camiones necesarios durante la madrugada.

“El contratista no cumplió con lo previsto y lo acordado”, alegó.