El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó y entregó la credencial de congresista accesitario a Raúl Espíritu Cavero. Ello luego del fallecimiento de la legisladora Lucinda Vásquez Vela.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.º 0384-2026-JNE, publicada el 26 de febrero en el diario El Peruano, en la que se dispone que complete el período legislativo 2021-2026, que culmina en julio de este año.

La convocatoria se realizó luego de que el Congreso declarara la vacancia y comunicara el hecho al organismo electoral el 23 de febrero.

En la resolución, el JNE dejó sin efecto la credencial de la parlamentaria fallecida, quien integró la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, y ordenó otorgar la credencial correspondiente a su accesitario conforme al Reglamento del Parlamento.

Raúl Espíritu Cavero accede al escaño por haber obtenido la segunda mayor votación preferencial de Perú Libre en la región San Martín durante las Elecciones Generales del 9 de abril de 2021, con 3 992 votos.

Como se recuerda, Lucinda Vásquez Vela falleció el 21 de febrero a los 67 años, hecho que fue comunicado por el Congreso a través de sus canales oficiales.