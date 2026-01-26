El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó un rango de fechas estimado para la realización del debate presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026.

En entrevista para la Agencia Andina, Burneo adelantó que el evento se realizará antes de Semana Santa, entre el 23 y el 30 de marzo, adelantándose al cronograma habitual.

“Normalmente el debate se realiza unos 10 días o dos semanas antes del Día D, que será el 12 de abril. Estimamos que sea entre el 23 de marzo o el 30 de marzo”, precisó.

JNE plantea un ciclo de debates

El titular del JNE explicó que se busca organizar un “ciclo de debates”, cuya estructura final dependerá de los acuerdos que se alcancen con las organizaciones políticas.

Según indicó, se evalúa realizar dos jornadas de debate, de uno o dos días cada una, considerando que actualmente 36 organizaciones políticas figuran inscritas oficialmente con fórmulas presidenciales.

“El objetivo es que los ciudadanos puedan observar y escuchar a los candidatos para formarse una idea clara y emitir un voto informado”, subrayó Burneo.

Observadores internacionales confirmados

El JNE también confirmó la participación de observadores internacionales, con el fin de garantizar un proceso objetivo, transparente y adecuado. Entre las misiones invitadas se encuentran:

Organización de Estados Americanos (OEA)

Unión Europea (UE)

Centro Carter

Además, se prevé la presencia de observadores regionales. Burneo precisó que estos equipos actúan de manera independiente y definen sus desplazamientos en el país según sus propios criterios de observación.

ONPE inicia notificación de locales de votación

En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde este fin de semana inició el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que utilizaron el aplicativo Elige tu Local de Votación.

La entidad exhortó a la población a revisar su correo electrónico, donde recibirán la información oficial sobre el local de votación asignado para las Elecciones Generales 2026.