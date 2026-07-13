El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá hoy si Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla puede integrar la lista de regidores de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declarara inadmisible su inscripción como teniente alcalde, debido a su condición de senador electo.

López Aliaga fue proclamado senador para el periodo 2026-2031 tras las Elecciones Generales.

No obstante, el líder “celeste” anunció públicamente su “desistimiento” de ocupar ese escaño para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) como candidato a primer regidor, posición que le permitiría regresar a la MML de resultar electa su lista, encabezada por el médico Luis Rubio.

Fue el 19 de junio que su agrupación política presentó la solicitud de inscripción de sus 41 candidatos.

Sin embargo, días después, el JEE declaró inadmisible el expediente al advertir observaciones relacionadas con la acreditación de domicilio de varios postulantes, licencias laborales de servidores públicos y la necesidad de sustentar la situación jurídica de López-Aliaga y del candidato Guillermo Valdivieso, proclamado parlamentario andino.

Reclamo. El partido presentó una subsanación el 24 de junio y el ente electoral la evaluó. Sin embargo, concluyó que esta no bastó para modificar el estado jurídico de López-Aliaga.

El personero Fernando Sandoval Ruiz apeló ese fallo el 3 de julio y alegó que “un congresista electo no tiene la misma condición de un congresista en funciones, habida cuenta que este último está sujeto al estatuto parlamentario y a instituciones como la irrenunciabilidad en el ejercicio del cargo”.

Añadió que López-Aliaga ya devolvió su credencial de senador a la Secretaría General del JNE y que el Congreso les remitió su caso para dejar sin efecto su acreditación y convocar a su accesitario.