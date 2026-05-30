El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que mantiene vigilancia permanente sobre los bloqueos de carreteras y las manifestaciones sociales registradas en distintas regiones del país ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. La entidad advirtió que estas situaciones podrían afectar el traslado del material electoral y el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus centros de votación.

Frente a este escenario, la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, presidida por el titular del JNE, fue convocada para evaluar medidas que permitan garantizar el normal desarrollo de los comicios. La reunión busca fortalecer las acciones de prevención y coordinar respuestas ante posibles contingencias vinculadas a la conflictividad social.

🚨El JNE monitorea constantemente los conflictos sociales que puedan alterar la #SegundaVuelta #EG2026. Eugenia Fernan-Zegarra, Directora de Coordinación Territorial, alertó que bloqueos de vías y protestas universitarias ponen en riesgo el despliegue del material electoral. pic.twitter.com/O4ZFDieTSm — JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2026

¿Cómo se realizará el seguimiento?

La directora de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, indicó que la institución realiza un monitoreo constante de la situación en todo el país. Para ello, cuenta con gestores especializados desplegados en las diferentes regiones y con el apoyo de 28 comisiones interinstitucionales que trabajan junto a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Este sistema permite recopilar información actualizada sobre protestas, paralizaciones e interrupciones de vías. Los reportes son utilizados para identificar posibles riesgos que puedan impactar en la organización de la jornada electoral.

Reporte fue enviado a la ONPE

Como parte de las acciones preventivas, el JNE remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un informe detallado con los puntos donde se registran bloqueos y manifestaciones. El objetivo es proteger las rutas empleadas para el transporte del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

La medida también busca asegurar que los electores puedan movilizarse sin inconvenientes el día de la votación. Según la entidad, mantener la transitabilidad en las principales vías resulta fundamental para garantizar el desarrollo del proceso.

El organismo electoral informó que viene articulando acciones con diversas entidades públicas para atender los riesgos identificados. Entre ellas se encuentran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías, Sutran, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, las coordinaciones involucran al Ministerio del Interior y al Ministerio Público. Estas gestiones buscan establecer mecanismos de respuesta frente a eventuales situaciones que puedan afectar la segunda vuelta presidencial.

La preocupación del JNE no se limita al territorio nacional. Por ello, la institución comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores la situación social que atraviesa Bolivia, particularmente en ciudades como La Paz y Cochabamba.

La finalidad es que los consulados peruanos adopten las previsiones necesarias para facilitar el voto de los ciudadanos peruanos residentes en ese país. De esta manera, se busca evitar que las protestas registradas en territorio boliviano generen dificultades durante la jornada electoral.